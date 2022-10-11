Малком ответил на вопрос о выступлении за сборную России

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком высказался о возможном получении паспорта гражданина РФ и выступлении за национальную команду России.

«Если все сложится, и я получу российский паспорт, это будет проявлением уважения к стране и клубу. Сборная? Может, это вопрос какого‑то будущего, о котором я пока ничего не знаю», - приводит слова легионера «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что помимо Малкома российское гражданство может получить его соотечественник Клаудиньо.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги бразилец забил восемь голов и сделал пять ассистов в 12 матчах.