Шишкин оценил игру Соболева в этом сезоне

Экс-футболист столичного «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением об игре нападающего «народной команды» Александра Соболева в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Соболев мотивирован и в порядке, тогда и есть результат. Какую серию выдает Саша! Видно, что взялся за себя - и забивает, и другие полезные действия для команды совершает», - передает слова Шишкина «РБ Спорт».

25-летний Соболев отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 11 матчах чемпионата России. Что касается «Спартака», то «красно-белые» идут на третьем месте в турнирной таблице. В ближайшем матче «народная команда» встретится с ЦСКА.