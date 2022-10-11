Малком назвал цель «Зенита» на сезон

Атакующий полузащитник Малком, выступающий за петербургский «Зенит», рассказал о цели «сине-бело-голубых» на нынешний сезон.

«Нам надо продолжать в том же духе. Есть понятная цель - в конце сезона разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду. У нас все для этого есть», - передает слова бразильского легионера «Матч ТВ».

В последнем матче петербургский клуб потерял два очка, сыграв на выезде вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1.

После 12 туров чемпионата России «сине-бело-голубые» набрали 30 баллов и лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.