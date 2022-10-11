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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба или Соболев: Каррера рассказал, кто круче

11 Октября 2022 • 09:37 Комментировать

Бывший рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера провел сравнение между нападающим «народной команды» Александром Соболевым и экс-форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, ныне выступающим в чемпионате Турции за клуб «Адана Демирспор».

«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок и его потенциал еще не до конца реализован», - передает слова итальянского специалиста Sport24.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 15 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.

В свою очередь Дзюба забил всего один мяч в четырех встречах за турецкий коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Дзюба Массимо Каррера Александр Соболев
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