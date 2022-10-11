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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко нашёл нового тренера для «Локомотива» - это не Сёмин

11 Октября 2022 • 09:22 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался насчет того, кто должен занять вакантное место главного тренера столичного «Локомотива». На минувшей неделе с этого поста был уволен немец Йозеф Циннбауэр.

«Большинство за то, чтобы пришел Семин. Не знаю, правда, готов ли Юрий Палыч в силу возраста возглавить команду. Я же работал с Юраном, хорошо знаю его. Я пригласил бы его», - приводит слова Павлюченко сайт телеканала «Матч ТВ».

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали девять баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Локомотив» померяется силами с «Торпедо» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Роман Павлюченко Юрий Сёмин
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