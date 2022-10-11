Ганчаренко одержал 100 побед в РПЛ

В рамках 12-го тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» под руководством Виктора Ганчаренко отпраздновал победу над подмосковными «Химками» (2:1).

Стоит отметить, что эта «виктория» стала для белорусского специалиста 100-й в чемпионате России. Ганчаренко стал девятым тренером в истории РПЛ, которому покорилось данное достижение.

Лидером по количеству побед в Премьер-лиге является нынешний рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. На его счету 209 побед.

Ганчаренко занял пост наставника «Урала» в августе, заключив двухлетнее трудовое соглашение.