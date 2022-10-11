Юран: «Промес в «Спартаке» 90-х был бы для ротации, не больше»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Сергей Юран поделился мнением о том, какое место в составе «народной команды» 1990-х годов занял бы нынешний лидер клуба Куинси Промес.

«Для ротации он бы подошел. Не больше! Куда Аленичева убрать? Титова, Тихонова? Сейчас Куинси - основополагающий игрок для «Спартака». Он приносит пользу. Это здорово!» - передает слова специалиста сайт телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний голландский вингер провел 12 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

После 12 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.