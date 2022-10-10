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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «О вылете «Локомотива» из РПЛ речи в любом случае не идет» эксклюзив

10 Октября 2022 • 23:03 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ситуацию московского «Локомотива», где были уволены главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.

- «Локомотив» – команда самобытная, с традициями. Туда должны прийти, как говорится, свои люди. К примеру, это может быть Лоськов. Насчёт Сёмина не знаю, насколько он готов сейчас тренировать, но такой вариант тоже есть. Однозначно сейчас нет смысла приглашать иностранцев, надо только своих.

О вылете «Локомотива» из РПЛ, я думаю, речи в любом случае не идёт. Мне кажется, самое страшное для него уже произошло. Это, конечно, надо знать изнутри, но на мой взгляд, атмосфера и неудачная игра команды связаны с действиями руководства клуба.

У «Локомотива» состав для российского чемпионата нормальный, даже хороший. Есть команды, которые в гораздо худшем положении во всех отношениях. Там просто надо, как говорили историки, сначала размежеваться, прежде чем объединиться. Нужно навести порядок, и я не сомневаюсь, что у них всё станет нормально.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов
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