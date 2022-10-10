​Гендиректор «Зенита» ответил на вопрос о будущем Сутормина

Поговаривают, что Алексей Сутормин в обозримом будущем может покинуть «Зенит», где сейчас он получает мало игрового времени. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского клуба.

«Сутормин? Обращайтесь с такими вопросами к ЦСКА», - сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что интерес к Алексею Сутормину проявляет не только ЦСКА, но и «Динамо».

28-летний Алексей Сутормин оценивается экспертами портала transfermarkt в 3 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 полузащитник принял участие в 10 матчах «Зенита».