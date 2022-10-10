Ринат Билялетдинов заявил, что очень удивился приговору Мухаметшина

Бывший главный «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о приговоре по делу экс-нападающего казанского клуба Руслана Мухаметшина. Ранее сообщалось, что Мухаметшин получил полтора года колонии общего режима за организацию подпольных казино.

«Очень сильно удивлен, что Мухаметшина посадили в тюрьму за организацию подпорных казино. Когда успел все создать? Вроде недавно даже где-то видел его», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Специалист рассказал, что у Мухаметшина никогда не было склонности к азартным играм пока он находился в «Рубине», но он немного времени провел в клубе.