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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов заявил, что очень удивился приговору Мухаметшина

10 Октября 2022 • 15:43 Комментировать

Бывший главный «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о приговоре по делу экс-нападающего казанского клуба Руслана Мухаметшина. Ранее сообщалось, что Мухаметшин получил полтора года колонии общего режима за организацию подпольных казино.

«Очень сильно удивлен, что Мухаметшина посадили в тюрьму за организацию подпорных казино. Когда успел все создать? Вроде недавно даже где-то видел его», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Специалист рассказал, что у Мухаметшина никогда не было склонности к азартным играм пока он находился в «Рубине», но он немного времени провел в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ринат Билялетдинов Руслан Мухаметшин
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