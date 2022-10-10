Футбольный эксперт, бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» о гонке лидеров в РПЛ.

- Лидеры потеряли очки в прошедшем туре. Чемпионская гонка возобновлена или пять очков преимущества у «Зенита» достаточно, чтобы удержать первое место?

- Очков достаточно. Другое дело, будет ли он их терять и дальше. «Спартак» и «Ростов» вырвали победы в своих матчах, ЦСКА недалеко. То есть, конкуренты приближаются, поэтому гонка продолжается.

- Сейчас «Ростов» и «Спартак» идут в пяти очках от лидера. Рассматриваете их реальными конкурентами питерцам?

- Конечно. «Зенит» потерял очки, на что, конечно, не рассчитывал. «Факел» боролся с лидером, и заслуженно получил одно очко.

- В этом сезоне «Зенит» нередко теряет очки на выезде. Следующий матч в Нижнем Новгороде. Ждать ли осечки?

- Не исключено. Питерцы жаловались, что в Воронеже поле плохое, но ведь они имели преимущество, и их подвела реализация. Меня радует, что команды находят ключи к «Зениту». Питерцы нервничают, у них есть проблемы. В Воронеже Семак в какой-то степени не угадал с составом. А в целом, конечно, «Зенит» является фаворитом чемпионата. По составу это лучшая команда России. Но соперники показывают хороший футбол, и они еще будут биться.

- Почему у «Зенита» нарисовалась проблема с выездными матчами, в которых они теряют очки? С чем это связано?

- Соперники навязывают свою игру. «Ахмат», «Химки», «Факел». Бывают такие моменты, когда хозяева сильно мотивированы, хотят обыграть чемпиона и показать себя. Это во многом вопрос настроя. «Зенит» теряет очки, потому что первым не забивает, начинается нервная игра, футболисты хотят переломить ситуацию, но не получается.

- Что может помешать «Зениту» взять очередное золото? Какие-то слабости в игре команды вы видите?

- Пока откровенных слабостей нет, они сами проигрывают матчи. Но и другие команды бьются, пытаются взять очки. В «Факеле» после матча говорили, что рады ничьей, но играли на победу. А питерцев подводит реализация, поэтому они и теряют очки. Сейчас не все в футболе решает мастерство. Нужна самоотдача и везение.

- Чья игра из тройки преследователей вам больше нравится?

- По стабильности отмечу «Ростов». А по зрелищности - «Спартак». У него открытая игра, поэтому он и сам забивает, и сопернику дает такие шансы. Как показал тот же матч с «Крыльями Советов». Но на классе «Спартак» выигрывает. Он уже приблизился к питерцам на пять очков.

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- Какие недочеты в игре у «Спартака»? Стабильности в обороне не хватает?

- Да. Команда пропускает. Она не садится в оборону, а открывает зоны. Но они могут переламывать матчи, даже когда проигрывают. При счете 3:2 москвичи вчера не остановились, чтобы удержать преимущество, а продолжили атаковать дальше.

- В следующем туре пройдет дерби ЦСКА – «Спартак», которое ответит на многие вопросы. У кого больше шансов на победу?

- В прошлом туре ЦСКА потерял очки, а «Спартак» победил, но обе команды играют в открытый футбол, интересный для болельщиков. Многое решит везение. Мы видели матч ЦСКА против «Динамо», когда армейцы имели кучу моментов, а в результате ничья.

- У ЦСКА наметились проблемы с реализацией?

- Бывает, что они выигрывают матчи, имея много моментов, и реализуя в лучшем случае пару из них. Тут как повезет. «Спартак» будет биться, матч пройдет на встречных курсах. Но как только кто-то откроет счет, будет уже другой футбол. И «Спартаку», и ЦСКА нужна победа, чтобы продолжить борьбу с «Зенитом». Это тоже важный момент. На ничью никто не согласится.

Елена Григорьевская