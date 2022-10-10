Экс-тренер «Мордовии» отреагировал на приговор Мухаметшина

Бывший наставник «Мордовии» Фёдор Щербаченко прокомментировал новость о том, что экс-игрок Руслан Мухаметшин получил 1,5 года колонии. По версии следствия, он организовал подпольное казино.

«Эта новость очень неприятна для меня. Я был шокирован, хоть и знал, что процесс длится давно», — заявил Щербаченко Sport 24.

По мнению тренера, Мухаметшин не думал, что если он будет просто сдавать помещения, то его не будут в чем-то обвинять, но, со слов экс-нападающего, он не знал, что происходило в его помещениях.

Как установило следствие, Мухаметшин вместе с тремя своими подельниками с 2017 по 2020 год незаконно проводили азартные игры в Саранске и Ковылкине.