Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром» в 12-м туре чемпионата России (3:2).

- Первый тайм был за «Краснодаром», но потом ростовчане проявили морально-волевые качества. Одна «пенка» Сафонова – и ни одного очка для «Краснодара». Зачем Кайо сзади прыгнул в Комличенко? Это у него проявляется хроническая болезнь, сколько он уже таких привозов сделал. И Кайо не только пенальти «заработал», его ещё и удалили. А в таком дерби «минус один игрок», тем более на выезде, имеет очень большее значение. Это плюс Карпину, он поимел висты. «Ростов» с ним хорошо поднялся. Мне нравится, как его команда сражается. Теоретически Карпин её хорошо готовит, и они бьются, молодцы.