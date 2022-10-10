​Юран высказался на тему шансов «Спартака» стать чемпионом

Российский тренер Сергей Юран сказал несколько слов о шансах «Спартака» стать чемпионом России в этом сезоне.

«Спартаку» будет сложно навязать борьбу «Зениту» за чемпионство, если оценивать их игру в первом тайме матча с «Крыльями Советов», - считает Юран, указывая на моменты самарской команды в воскресном матче.

«Шансы составить конкуренцию есть, но чуть понятнее станет после дерби с ЦСКА», - слова Юрана на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2. Команда Гильермо Абаскаля сократила отставание от лидирующего в Премьер-лиге «Зенита» до пяти зачётных баллов.

Главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт 16 октября.