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Обедзинский: «Сёмина можно реанимировать, хуже для «Локомотива» уже не будет» эксклюзив

10 Октября 2022 • 14:15 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

- Мне кажется, несмотря на возраст Сёмина, его можно реанимировать, тем более если у него есть желание тренировать. Пусть занимается. Хуже для «Локомотива» уже не будет. Сейчас команда разбалансирована во всех отношениях. Баринов – вообще ноль. Им нужно брать волю в руки и идти вперёд, а с того, кто придёт главным тренером, взятки гладки. Им нужна встряска коллектива, тогда они смогут собраться. Сёмин вывезет, только надо, чтобы он чувствовал свои полномочия и силы. По-моему, он пойдёт в «Локомотив», если ему такое предложение поступит.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Чемпионат России РПЛ Владимир Обедзинский
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