Камоцци высказался о багаже Федуна и Салиховой в «Спартаке»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу слов Заремы Салиховой об оставленном в «Спартаке» багаже.

Напомним, что Леонид Федун продал свои акции «Спартака» компании «Лукойл» полтора месяца назад. Его супруга, Зарема Салихова, принимала активное участие в жизни клуба.

«Слова Салиховой о багаже? Конечно, я согласен. Мы проработали вместе шесть лет. Леонид Федун и Зарема Салихова отдали клубу страсть, идеи, деньги – всё, что могли», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

На текущий момент «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять зачётных баллов.

Следующий матч «Спартак» проведёт 16 октября – против ЦСКА.