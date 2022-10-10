​Соболев и Промес – в символической сборной 12-го тура РПЛ

Авторитетный статистический портал WhoScored по обыкновению составил символическую сборную Российской премьер-лиги по итогам очередного тура. Выглядит она следующим образом:
Бабурин («Торпедо») – Богосовац («Ахмат»), Божин («Факел»), Виллиан Роша (ЦСКА), Сильянов («Ростов») – Флорентин («Оренбург»), Нобоа («Сочи»), Кучаев (ЦСКА), Промес («Спартак») – Каштанов («Урал»), Соболев («Спартак»).
Лидером чемпионата России после двенадцати сыгранных туров является питерский «Зенит» (30 очков). На пять очков от «сине-бело-голубых» отстают «Ростов» и «Спартак» (по 25 баллов).
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