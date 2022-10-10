Сотрудников стадиона «Локомотива» срочно эвакуировали

Всех сотрудников стадиона «Локомотива» в понедельник в срочном порядке эвакуировали. Связано это с поступлением анонимного звонка с угрозами, о чём рассказывает «РИА Новости». В настоящий момент на стадионе специалисты проводят проверку.

Ближайший домашний матч «Локомотив» проведёт 18 октября – против «Химок» в рамках четвёртого тура Фонбет Кубка России.

Напомним, что «Локомотив» в настоящий момент переживает кризис. После пятого подряд поражения в чемпионате команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице. Своих должностей на днях лишились Томас Цорн и Йозеф Циннбауэр, которые работали спортивным директором и главным тренером.