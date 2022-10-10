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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Связка Промес – Соболев – одна из лучших в Европе

10 Октября 2022 • 12:15 Комментировать

Специалисты из transfermarkt продолжают радовать любителей футбола занимательной инфографикой. На этот раз они проанализировали топ-10 лиг Европы, а также два сильнейших клубных турнира Европы (Лигу чемпионов и Лигу Европы) на предмет лучших атакующих дуэтов.  

На первом месте оказался дуэт из «Манчестер Сити» - Эрлинг Холанн и Фил Фоден забили на двоих 27 голов (20+7). Вторая строчка у звёздных представителей «ПСЖ» - Килиан Мбаппе и Неймар забили 20 раз (11+9). На третьей позиции располагаются форварды «Спартака» - Куинси Промес и Александр Соболев забили 17 голов (11+7).

В топ-5 входят ещё два дуэта: Роберт Левандовски и Усман Дембеле из «Барселоны» (12+2=14), а также Малком и Вендел из «Зенита» (8+6=14).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Манчестер Сити ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе Куинси Промес Александр Соболев Фил Фоден Эрлинг Холанн Маркус Вендел Малком Филипе
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