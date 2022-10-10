Полузащитник Алексей Сутормин в последнее время получает крайне мало игрового времени в питерском «Зените». Будучи недовольным ситуацией, 28-летний футболист подумывает о смене клубной прописки, благо, у него есть варианты. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», на Сутормина претендуют два клуба из Москвы – ЦСКА и «Динамо».

За первую команду «Зенита» Алексей Сутормин провёл 105 матчей, в которых забил 13 голов. Действующий контракт полузащитника рассчитан до средины 2025 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сутормина в 3 миллиона евро.