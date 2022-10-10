Сёмин назвал трёх главных конкурентов «Зенита»

Экс-наставник московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин рассказал, какие клубы, по его мнению, способны составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионский титул.

«Не только «Спартак» может навязать «Зениту» борьбу. Есть еще и другие команды: ЦСКА, который сейчас хорошо играет, и «Ростов». Все только начинается», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

«Зенит» набрал 30 баллов в 12 турах и уверенно лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Далее следуют «Ростов» (25), «Спартак» (25) и ЦСКА (24). Петербургский клуб четыре раза подряд становился чемпионом РПЛ.