Форвард «Ростова» Комличенко высказался о борьбе за чемпионский титул

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на своем поле победил «Краснодар» со счетом 3:2. После этого успеха нападающий «жёлто-синих» Николай Комличенко высказался о борьбе за чемпионский титул.

«Хотим оставаться впереди. На нас никто не ставит, что мы будем бороться за медали, а нам это только в плюс. «Ростов» отталкивается от своей игры», - приводит слова форварда «Матч ТВ».

По итогам 12 туров чемпионата России «Ростов» набрал 25 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.

В следующем матче подопечные Валерия Карпина на своем поле примут «Урал».