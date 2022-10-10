Даса: «Уровень РПЛ наравне с пятью топ-лигами мира»

Защитник столичного «Динамо» Эли Даса поделился мнением об уровне футбола в чемпионате России.

«В РПЛ сильная конкуренция, нет проходных матчей, требуется много физики. Думаю, отсюда можно перейти в топ-клуб Европы. Уровень РПЛ наравне с пятью топ-лигами мира», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что минувшим летом Даса перешел в «Динамо» из голландского «Витесса», подписав двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги израильтянин провел четыре встречи, в которых не отметился голевыми действиями.