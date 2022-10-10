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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Кассьерре нужно брать пример с Соболева»

10 Октября 2022 • 10:21 Комментировать

Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающих Матео Кассьерру и Александра Соболева, выступающих за петербургский «Зенит» и московский «Спартак» соответственно.

«Кассьерре надо чаще брать игру на себя. Вы посмотрите, какой наглый Соболев. Рвет и мечет. Напористый. Хороший пример для Кассьерры. Форвард должен быть наглым!» - приводит слова Геннадия «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кассьерра провел 12 поединков, в которых отметился тремя голевыми передачами.

В свою очередь Соболев сыграл 11 матчей в чемпионате, забил шесть мячей и сделал четыре результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов Александр Соболев Матео Кассьерра
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