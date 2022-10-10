Ломаев: «Провальный матч для «Крыльев Советов»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев дал интервью журналистам после крупного поражения от московского «Спартака» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 5:2.

«Провальный матч. В первом тайме забили гол, могли забить второй. Но потом почему-то прижались. Во втором тайме пропустили, но сразу отыгрались. Потом игра совсем не получилась», - передает слова вратаря издание «Чемпионат».

После 12 туров Премьер-лиги «Крылья Советов» с 11 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. В следующем поединке самарский коллектив на домашнем стадионе примет «Сочи». Матч пройдет в воскресенье, 16 октября.