Даса: «Смолов смог бы играть в европейском гранде»

Новичок московского «Динамо» Эли Даса поделился мнением о шансах одноклубника Фёдора Смолова снова уехать в Европу.

«Смолов - большой профессионал, он лидер в раздевалке. Знаю, что он выступал в «Сельте». Думаю, он смог бы играть в европейском гранде. Смолов демонстрирует хороший футбол», - передает слова защитника «бело-голубых» издание «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 32-летний нападающий провел десять матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами (два – с пенальти) и одной результативной передачей.

После 12 туров «Динамо» с 17 очками занимает девятое место в таблице РПЛ.