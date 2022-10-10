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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-советник Федуна: «Кокорину лучше остаться на Кипре»

10 Октября 2022 • 09:14 Комментировать

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци дал совет российскому нападающему Александру Кокорину, ныне выступающему в чемпионате Кипра на правах аренды.

«Кокорину лучше остаться на Кипре», - передает слова Камоцци издание «Чемпионат».

В чемпионате Кипра 31-летний российский нападающий выступает за «Арис». Арендное соглашение игрока с клубом рассчитано до середины следующего года. В текущем сезоне Кокорин отметился двумя забитыми мячами.

Полноценный контракт Александра принадлежит итальянской «Фиорентине». Договор между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Франко Камоцци
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