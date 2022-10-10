Экс-советник Федуна: «Кокорину лучше остаться на Кипре»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци дал совет российскому нападающему Александру Кокорину, ныне выступающему в чемпионате Кипра на правах аренды.

«Кокорину лучше остаться на Кипре», - передает слова Камоцци издание «Чемпионат».

В чемпионате Кипра 31-летний российский нападающий выступает за «Арис». Арендное соглашение игрока с клубом рассчитано до середины следующего года. В текущем сезоне Кокорин отметился двумя забитыми мячами.

Полноценный контракт Александра принадлежит итальянской «Фиорентине». Договор между сторонами рассчитан до середины 2024 года.