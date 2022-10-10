Лучшие пенальтисты последних пяти сезонов РПЛ

Кажется, нет ничего проще, чем забить пенальти. Однако стоит только подойти к «точке» – и ворота кажутся невероятно маленькими, да ещё и их большую часть занимает голкипер. Добавим к этому потенциально возможную нервную ситуацию, когда от одного удара зависит исход целого поединка или даже места команды в элитном дивизионе. И на выходе получим, что реализовать пенальти – это целое искусство. О лучших пенальтистах последних пяти сезонов РПЛ – в этой статье.

Лучшие исполнители пенальти последних пяти сезонов РПЛ

Сезон-2017/18: Куинси Промес («Спартак», 15 голов, 3 с пенальти), Фёдор Смолов («Краснодар», 14 голов, 3 с пенальти).

Сезон-2018/19: Виктор Классон («Краснодар», 12 голов, 4 с пенальти), Антон Миранчук («Локомотив», 11 голов, 4 с пенальти)

Сезон 2019/20: Артём Дзюба («Зенит», 17 голов, 7 с пенальти), Алексей Миранчук («Локомотив», 12 голов, 7 с пенальти)

Сезон-2020/21: Кристиан Нобоа («Сочи», 12 голов, 6 с пенальти)

Сезон-2021/22: Даниил Фомин («Динамо», 10 голов, 7 с пенальти)

Куинси Промес появился в московском «Спартаке» в сезоне 2014/15 года и сразу же влюбил в себя болельщиков «красно-белых». Уже в первые месяцы своих игр за москвичей Промес неоднократно признавался лучшим футболистом месяца. А в сезоне-2017/18 Промес и вовсе проявил себя в качестве незаменимого для «Спартака» человека. Три реализованных пенальти в том году позволили ему выиграть статус лучшего бомбардира. Всего на один забитый мяч отстал Фёдор Смолов, который также реализовал три пенальти в 22 матчах РПЛ. Однако свой главный 11-метровый форвард не забил уже летом 2018-го…

В отличие от Промеса и Смолова, которые и забили больше всех с пенальти, и одновременно стали лучшими бомбардирами сезона, лучшие пенальтисты сезона-2018/19 вошли только в тройку лучших голеадоров РПЛ. Швед Классон провёл за «Краснодар» 29 матчей и вряд ли предполагал, что в начале 2022-го ему придётся перейти в «Копенгаген». Антон Миранчук также реализовал 4 пенальти, но сделал это, сыграв на четыре игры меньше, чем его конкурент. Но за брата уже в следующем сезоне «отомстит» Алексей Миранчук, который реализует 7 пенальти, что составит 58% от общего количества голов полузащитника. Вместе с Миранчуком семь одиннадцатиметровых реализует и Артём Дзюба, который разделит звание лучшего бомбардира в сезоне-2019/20 вместе с Сердаром Азмуном.

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Мастер стандартов Кристиан Нобоа станет единоличным лидером по количеству реализованных пенальти в сезоне-2020/21. Его преследователь Александр Соболев пять раз забьёт «с точки». Отметим, что в текущем сезоне, после 11 сыгранных туров, Нобоа уже отличился пять раз с пенальти. Бесспорное звание абсолютного лидера нашего виртуального «хит-парада» получает Даниил Фомин. 70% голов с пенальти в прошлом сезоне! Отметим, что Фомин вообще не мазал «с точки» 23 раза подряд. Но в мае прошлого года в финале Кубка России эта серия прервалась. Этот промах стал вторым в карьере Фомина, который в общей сложности реализовал 25 пенальти из 27 возможных. Очевидно, что забить пенальти, особенно когда это так нужно, очень сложно. И цена промаха может быть куда больше, чем цена десятков забитых до этого 11-метровых…

Константин Лицин