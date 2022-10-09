Кутепов: «Федун ушёл, и я ушёл»

Минувшим летом Илья Кутепов покинул «Спартак» и оказался в другом московском клубе – в «Торпедо». После воскресной игры Премьер-лиги против «Пари НН» защитник получил вопрос о Леониде Федуне.

«Всё правильно - Леонид Арнольдович ушёл, и я ушёл. Всё нормально. Связано ли это? Не знаю, спросите у Леонида Арнольдовича», - сказал Кутепов журналистам.

Напомним, что в августе Леонид Федун вышел из управления «Спартаком». Все свои акции московского клуба он продал компании «Лукойл».

В матче против «Пари НН» Илья Кутепов был заменён из-за травмы. Футболист успел дать комментарий о своём состоянии.