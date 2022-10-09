​Сёмин не вернётся в «Локомотив»

«Локомотив» остался без главного тренера – после пятого подряд поражения в чемпионате России Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку. Сразу пошли разговоры о возможном возвращении в московский клуб Юрия Сёмина. Впрочем, кандидатуру 75-летнего специалиста «железнодорожники» сейчас не рассматривают. Об этом рассказывает «Матч ТВ», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что «Локомотив» контактировал с Андреем Талалаевым и Игорем Черевченко, но до предметных обсуждений дело не доходило.

На текущий момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.