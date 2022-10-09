Сычевой: «Перестроились на четыре защитника, дало плоды, забили два гола, выиграли»

Лучший футболист матча «Оренбург» - «Ахмат» (2:1) Владимир Сычевой поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Мне кажется, любому бы нравилось получать такую награду. Хочу поблагодарить команду, это тоже часть вот этого, помогла мне заработать. Но вообще мы выиграли, молодцы.

- Игра изменилась во втором тайме, понятно, что перестроились тактически. Насколько напрашивались такие изменения?

- Хочу сказать, что первый тайм получился каким-то скомканным. У нас не особо получалось прессинговать, хорошая команда, молодцы, хорошо играют. Во втором тайме перестроились на четыре защитника, дало плоды, забили два гола, выиграли.