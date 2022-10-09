​Абаскаль: «Соболев поступил не очень порядочно»

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль после игры с «Крыльями Советов» (5:2) ответил на вопрос о том, почему он решил не менять Александра Соболева, хотя в конце форвард тяжело бегал и прихрамывал.

«Здесь есть и моя вина, и вина Соболева. Он поступил не очень порядочно – он не предупредил меня, мы не знали, что он испытывает проблемы. Поэтому так произошло», - сказал Абаскаль журналистам.

Уже после завершения пресс-конференции к журналистам обратился Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу.

«Про порядочность – в кавычках», - сказал Зеленов.

Следующий матч «Спартак» проведёт 16 октября – против ЦСКА.