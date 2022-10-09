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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первое поражение Ташуева: «Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом» и выиграл 5-й подряд домашний матч в РПЛ

09 Октября 2022 • 18:25 Комментировать
Оренбург
2:1
Ахмат
окончен

Команда Сергея Ташуева в рамках двенадцатого тура Российской премьер-лиге играла на выезде с подопечными Марцела Лички.

Протокол игры  
Оренбург2:1Ахмат
  28'Конате Мохамед II (0:1)
(1:1) Сычевой Владимир52'  
(2:1) Аюпов Тимур68'  
Кеняйкин АлексейПавловец Александр 46' (Капленко Кирилл ( 46') Гойкович Ренато  76'Сиваков МихаилЭктов АлександрСтаматов Матео 78' (Малых Андрей ( 78') Аюпов ТимурВера Лукас 90' (Полуяхтов Владимир ( 90') Флорентин Сесар Габриэль 84' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич ( 84') Марин Джимми 46' (Мансилья Брайан ( 46') Сычевой Владимир
Запасные: Ковалёв ЮрийТитков НиколайСысуев НиколайАкоста ДиегоБашич ИванОганесян СтепанПеченин Кирилл
Шелия ГиоргиКарапузов ВладиславШвец Антон  74'Быстров МаратБогосавац МирославТрошечкин АлександрТимофеев АртёмБериша Бернард  41'Олейников ИванХарин Евгений 71' (Агаларов Гамид ( 71') Конате Мохамед II 63' (Ильин Владимир ( 63')
Запасные: Кадыров АбубакарИналкаев АбубакарТашаев РизванФольмер КириллИбишев Турпал-АлиСемёнов АндрейОпарин Михаил
09 октября. Стадион "Газовик".

Видео

0:1. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Мохамеда Конате (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Владимира Сычевого (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Владимира Сычевого (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Нереализованный момент Вера (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Нереализованный момент Вера (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Тимура Аюпова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Тимура Аюпова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Шелия играет на выходе (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Шелия играет на выходе (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

Ещё при исполняющем обязанности Юрии Нагайцеве «Ахмат» выиграл в рамках РПЛ в гостях у «Урала», а потом продолжил побеждать уже при официальном главном тренере Сергее Ташуеве. Под его руководством грозненцы справились в Кубке с «Ростовом» и в чемпионате с «Динамо». То есть можно говорить, что по крайней мере локально отставка Талалаева благоприятно сказалась на «Ахмате».

Что до «Оренбурга», то он тренера не менял, несмотря на крайне болезненное поражение от «Зенита» месяц назад со счётом 8:0. Но в целом южноуральская команда не испытывает турнирных проблем, учитывая свои задачи. Понятно, что главной целью оренбуржцев является не вылететь, ну а дополнительной – как можно дальше держаться от зоны вылета и зоны стыков. К отчётной игре они подошли на девятом месте, отставая от «Ахмата» всего на два очка.

Интересно, что четыре предыдущих домашних матча в РПЛ «Оренбург» выиграл – у «Урала», «Торпедо», «Химок» и «Сочи». На третьей минуте экс-«газовики» продемонстрировали и грозненцам, что тем придётся весьма непросто. Аюпов после подачи штрафного и скидки Сивакова оказался один-одинёшенек на левом краю вратарской, откуда с лёта влупил по мячу мимо створа.

Бериша тоже показал свою готовность острить с левого фланга. На четырнадцатой минуте он подал штрафной на дальнюю штангу, где Сиваков в последний момент снял мяч с головы соперника и перевёл его на угловой. Ну и Аюпов не забывал повышать градус опасности в чужой штрафной. Его опасный прострел с правой стороны, однако, никто не смог замкнуть.

Очень остро было на 24-й минуте, когда Марин навесил справа, а Флорентин из вратарской пробил головой с рикошетом от газона левее створа. «Ахмат» при этом показывал вполне себе атакующий футбол от себя, какой любит Сергей Ташуев. И это вылилось в забитый гол гостей. На 28-й минуте Богосавац сделал невысокую доставку с правого фланга, и её в падении замкнул Конате (0:1).

Незадолго до этого Бериша с линии штрафной опасно пробил мимо створа рядом с правой штангой. «Ахмат» играл с желанием, и камень в его огород не бросишь, хотя «Оренбург» также имел в первом тайме несколько моментов. В том числе уже в компенсированное время Сычевой с острого угла из зоны левого инсайда немножко не попал в ближний угол.

«Оренбург» нельзя было списывать со счетов. Хозяева поддавили соперника в начале второго тайма и восстановили статус-кво. Вера навесил с правого фланга, а Сычевой выиграл верх у Карапузова и кивнул по мячу в сетку (1:1). Вскоре Сычевой попробовал себя в качестве ассистента, но Аюпов неудачно воспользовался его пасом, пробив мимо.

У «Ахмата» игра явно разладилась, и он оказался на грани второго пропущенного гола. Флорентин разразился красивым ударом в правую девятку, однако там мяча вытащил Шелия. Чуть позже Мансилья простил визитёров, ошибочно решив улучшать позицию и в итоге не попав в створ. Впрочем, тогда всё-таки сделал своё дело Аюпов. Подобрав мяч и выиграв борьбу на правом полуфланге, он поразил дальний угол (2:1).

Понимая, что у них уже есть преимущество в счёте, хозяева отошли назад, хотя ещё имели момент, когда Шелия отбил удар головой Гойковича, плюс ряд шансов на контратаках. Ташуев же выпустил Агаларова, и тот имел возможность увести грозненцев от поражения, но не переиграл Кеняйкина после прострела Богосаваца. «Оренбург» выиграл пятый подряд домашний матч в РПЛ, а «Ахмат» потерпел первое поражение при Сергее Ташуеве и оказался в таблице чуть ниже того, кому проиграл в этом матче.

Кирилл Иванцов

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Чемпионат России Оренбург РПЛ Ахмат
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