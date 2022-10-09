«Ахмат» повёл в гостях у «Оренбурга»

В 12-м туре Премьер-лиги «Оренбург» играет против «Ахмата». На протяжении 28 минут счет на табло не менялся до результативной атаки гостей. Мирослав Богосавац подключился к атаке по своему флангу и выполнил отличный навес в район дальней штанги, а там Мохамед Конате, опередив опекунов, в падении переправил мяч в сетку ворот «Оренбурга».

«Ахмат» повел со счетом 1:0 и может рассчитывать на четвертую победу подряд. Грозненцы с 20 очками в активе поднимаются на шестое место, «Оренбург», который также выиграл три матча подряд, пока остается девятым.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.