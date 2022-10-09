​Пиняев: «Думаю, у Ларина писем не меньше, чем было у Кокорина с Мамаевым»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался насчёт акции в поддержку Николая Ларина. Бывший директор академии «Чертаново», как известно, получил три года колонии.

«Мы сделаем всё, чтобы Николаю Юрьевичу было комфортно в нынешней ситуации. Поможем финансово, медийно, психологически. Пишем письма, общаемся, делаем всё, чтобы он мог смотреть матчи, чтобы у него были положительные эмоции.

В письмах рассказываем о жизни, о том, как нам его не хватает. Когда он был рядом с нами, всё было иначе.

Думаю, у Николая Ларина писем не меньше, чем было у Кокорина с Мамаевым», - сказал Пиняев журналистам.