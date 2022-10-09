Ташуев: «Очень хорошо знаю Личку по Беларуси»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Есть новаторские решения тренеров в стартовых составах. Те изменения, которые есть у вас в составе, они связаны с дисквалификациями и травмами? Было ли желание еще кого-то поменять?

- Да нет, но вы правильно сказали, что изменения связаны с теми невынужденными ситуациями, которые есть. Это травмы, дисквалификации.

- Какой вы видите сегодня игру против «Оренбурга» в гостях на искусственном газоне?

- Привыкание, конечно, будет к газону, это однозначно. На разминке уделим много внимания качеству газона. Что касается матча, я знаю очень хорошо Марцела Личку по Беларуси. Мы играли друг против друга и знакомы. Он знает мой стиль игры, я знаю его стиль игры, поэтому будет интересное противостояние.