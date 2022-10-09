Личка назвал прессинг сильной стороной «Ахмата»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Вы в этом сезоне уже встречались с «Ахматом» в гостях. Непростая была игра. Какой сегодня будет игра против «Ахмата» на своем стадионе? Как вам кажется, будет ли «Ахмат» похожим на себя недавнего?

- Я думаю, «Ахмат» остался по системе 4-2-3-1, 4-3-3 с четырьмя защитниками. Как это было при тренере Талалаеве, так и при новом тренере будет играть в высокий прессинг. 5-6 человек будет высоко прессинговать, и защита играет очень высоко. Через этот прессинг нужно выходить и очень быстро разворачивать игру, пробовать играть, если будет шанс, в два быстрых касания. Нужно тоже и за спину давать предложение, потому что там будет большая зона. С «Ахматом» мы проиграли 1:3, но там мы провели хороший матч и в первом тайме могли спокойно забить два гола. У нас с реализацией не получилось в отличие от соперника. Но мы тогда показали хороший уровень игры.