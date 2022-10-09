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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» сократил отставание от «Зенита»

09 Октября 2022 • 16:10 Комментировать

В воскресенье «Спартак» порадовал армию своих болельщиков победой над «Крыльями Советов» со счётом 5:2. За счёт набора трёх зачётных баллов команда Гильермо Абаскаля поднялась на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. По итогам тура «красно-белые» сократили отставание от лидирующего «Зенита» до пяти очков.

Обойти «Спартак» в турнирной таблице в воскресенье вечером может «Ростов». Для этого команде Валерия Карпина нужно обыграть «Краснодар» в южном дерби. При таком раскладе ростовчане догонят «Спартак» по очкам и обойдут за счёт победы в очном матче.

Не пропустите трансляцию матча «Ростов» - «Краснодар» в текстовом формате.

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