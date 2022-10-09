Капитан «Ахмата» Уциев пропустит несколько недель

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев не поможет своей команде в ближайших встречах. Об этом сообщает официальный телеграм-канал грозненского клуба. Пресс-служба команды отметила, что Уциев пропустит октябрьские игры команды из-за травмы плеча, полученной в 11-м туре Российской премьер-лиги в матче с «Оренбургом».

В нынешнем сезоне 34-летний Уциев принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Текущий трудовой договор игрока с «Ахматом» рассчитан до конца июня 2023 года.

Грозненский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 11 игр.