Нгамалё: «ЦСКА и «Спартак» - хорошие команды, но «Динамо» ничем не хуже»

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё поделился мнением об уровне своей команды в сравнении с ЦСКА и «Спартаком».

«ЦСКА и «Спартак» — хорошие команды, но «Динамо» ничем не хуже», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

В субботу, 8 октября, «бело-голубые» провели поединок против ЦСКА. Столичное дерби завершилось вничью со счетом 1:1.

После 12 проведенных туров чемпионата России «Динамо» набрало 17 баллов и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 13 пунктов.

В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Оренбурга».