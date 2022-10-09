Сёмину задали вопрос о возвращении в «Локомотив»

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возвращении на пост главного тренера «железнодорожников».

«Готов ли я вернуться в «Локомотив»? Ничего на эту тему не обсуждаю», - приводит слова специалиста издание Sport24.

Накануне руководство столичного клуба отправило в отставку спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Локомотив» идет на провальной серии из пяти подряд поражений в Премьер-лиге. В последнем матче москвичи были разгромлены «Сочи» со счетом 0:4.

После 12 туров «Локо» занимает 14-е место в турнирной таблице.