Чорлука - об увольнении Цорна и Циннбауэра: «Опоздали с решением на полгода»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука отреагировал на увольнение спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра после разгромного поражения от «Сочи» (0:4).

«Опоздали с решением на полгода», - приводятся слова хорвата в социальных сетях одного из фанатских объединений «Локомотива».

По итогам 12 туров чемпионата России «Локомотив» набрал всего девять баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем поединке «железнодорожники» встретятся со столичным «Торпедо». Дерби состоится в субботу, 15 октября.