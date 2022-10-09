Кержаков: «Готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил о готовности заменить Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера столичного «Локомотива». Накануне немецкого специалиста отправили в отставку из-за провальных результатов.

«Я готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета. Обращалось ли ко мне руководство? Я думаю, вы бы об этом узнали», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Циннбауэр был уволен после вчерашнего разгромного поражения от «Сочи» со счетом 0:4. После 12 туров Премьер-лиги «железнодорожники» с девятью очками занимают место в зоне переходных матчей.

Напомним, что последним местом работы Кержакова был «Пари НН».