Смородская: «Малком и Клаудиньо - усиление для сборной России, только нас отстранили от турниров»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о бразильцах петербургского «Зенита» Малкоме и Клаудиньо, которые могут получить российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо - усиление для сборной России. Только нас отстранили от турниров. Очень жаль», - передает слова Смородской издание «Чемпионат».

Ранее в прессе появилась новость, что бразильские футболисты приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком защищает цвета петербургского коллектива с 2019 года, а Клаудиньо стал игроком «сине-бело-голубых» в 2021 году.