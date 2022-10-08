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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Малком и Клаудиньо - усиление для сборной России, только нас отстранили от турниров»

08 Октября 2022 • 13:26 Комментировать

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о бразильцах петербургского «Зенита» Малкоме и Клаудиньо, которые могут получить российское гражданство.

«Малком и Клаудиньо - усиление для сборной России. Только нас отстранили от турниров. Очень жаль», - передает слова Смородской издание «Чемпионат».

Ранее в прессе появилась новость, что бразильские футболисты приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком защищает цвета петербургского коллектива с 2019 года, а Клаудиньо стал игроком «сине-бело-голубых» в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Ольга Смородская Клаудиньо Малком Филипе
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