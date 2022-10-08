Колосков: «С удовольствием посмотрел бы на Малкома и Клаудиньо в сборной России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном получении бразильцами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Малком и Клаудиньо помогли бы нашей сборной. Я бы с удовольствием посмотрел на них в форме сборной России, если это возможно», - приводятся слова Колоскова на страницах Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России Малком провел 11 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Клаудиньо записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи в восьми встречах.

После 11 туров «Зенит» единолично лидирует в РПЛ.