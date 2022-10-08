Вилков назвал трёх лучших арбитров РПЛ

Известный российский рефери Михаил Вилков составил свой топ-3 лучших арбитров Российской премьер-лиги на данный момент.
«Выделю троих. Безбородов показывает стабильную, качественную работу. Кукуян прибавил и готов отработать любой матч. Отмечу Левникова, он тоже неплохо смотрится», - передает слова Михаила издание Sport24.
Напомним, что все трое названных судей получили назначения на матчи 12-го тура Премьер-лиги. Безбородов отработает на матче «Торпедо» - «Пари НН». Кукуян обслужит поединок «Факел» - «Зенит», а Левников рассудит ЦСКА и «Динамо».
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