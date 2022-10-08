Юран: «Есть варианты в РПЛ, скоро всё станет понятно»

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил о том, что в скором времени может возобновить тренерскую деятельность.

«Что касается моего будущего, то скоро все станет понятно. Есть варианты в РПЛ», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что 53-летний наставник был уволен из «Химок» в августе. После его отставки в команде случился настоящий разлад – подмосковный коллектив идет на серии из 11 матчей без побед.

После 12 матчей «Химки» набрали восемь баллов и занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В последнем поединке подмосковный клуб потерпел поражение от «Урала» (1:2).