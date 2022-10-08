Хомуха: «Чалов - уже не подающий надежды мальчик, он серьёзно повзрослел»

Российский футбольный специалист Дмитрий Хомуха прокомментировал прогресс в игре центфорварда столичного ЦСКА Фёдора Чалова.

«Чалов - уже не подающий надежды мальчик, он серьезно повзрослел. Это помогает ему отвечать на неприятные моменты голами, а не обижаться и замыкаться», - приводит слова тренера RT.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний нападающий принял участие в 11 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.

Трудовое соглашение Фёдора с «армейцами» рассчитано до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро.