Шишкин: «Обидно смотреть, как «Локомотив» бездарно теряет очки»

Бывший защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин высказался о провальных результатах команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Обидно смотреть, как «Локомотив» бездарно теряет очки, находится не на своем месте. Клуб мне небезразличен. Руководству надо задуматься над тем, как исправить ситуацию», - приводит слова Романа «Спорт-экспресс».

По итогам 11 туров чемпионата России «железнодорожники», которых возглавляет немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, набрали всего девять баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «Локо» проведет против «Сочи» на выезде 8 октября.