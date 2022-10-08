Романцев - о «Динамо»: «Нужно набраться терпения или искать нового тренера»

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказался о слабых результатах столичного «Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Под руководством серба Славиши Йокановича «бело-голубые» занимают восьмое место в турнирной таблице.

«Есть два варианта: либо набраться терпения и дать сербу поработать, либо искать нового тренера. «Динамо» по наличию талантливой молодежи можно считать одним из самых перспективных клубов», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-экспресс».

Йоканович сменил у руля «бело-голубых» немца Сандро Шварца. Его трудовое соглашение рассчитано до следующего лета.

В рамках 12-го тура чемпионата России «Динамо» на выезде встретится с другим столичным клубом – ЦСКА. Поединок состоится на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.